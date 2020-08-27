وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت أمس الأربعاء، إصابة موظفين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة على طريق اربيل – موصل.