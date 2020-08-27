واشنطن بوست تحذر من آثار خطيرة مهددة للحياة لإعصار لورا فى أمريكا

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" من وضع خطير مرتقب جراء الإعصار لورا الذى يضرب ساحل خليج المكسيك فى الولايات المتحدة، ويقترب من شواطئ ولايتى تكساس ولويزيانا والذى يمر عبر المياه الدافئة بشكل غير عادى.

وبسبب الآثار الشديدة المتوقعة للإعصار، فإن بعض مناطق الغرب منها مدينتي هيوستن وجالفستون بتكساس قد تشهد أضرارا كبرى، وكذلك الحال بالنسبة لمناطق أبعد مثل بحيرة تشارلز. وتخضع المنطقة بأكملها لتحذيرات متصاعدة من العاصفة والإعصار.

ومن خلال عبور المياه الدافئة بشكل غير طيعى في خليج المكسيك، من المتوقع أن يشهد الإعصار لورا حالات من الشدة حتى يقترب من الهبوط.

وتوقع مركز الأعاصير أن يكون هناك زيادة مهددة للحياة أو ارتفاع بسبب العاصفة فى المياه فوق الأرض الجافة عادة على الساحل. كما من المتوقع أن يطلق لورا رياح غبارية مدمرة بسرعة 100 ميل فى الساحة. ومن المتوقع كذلك سقوط أمطار غزيرة في مختلف أنحاء ساحل الخليج في منطقة الغرب الأوسط قرب الحدود بين تكساس ولويزيانا.

من ناحية أخرى قالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، إنها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد إذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن ذلك سيساعد شركات التكرير في التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الإعصار لورا في المعقل البترولي بمحاذة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان إن الوزير دان برويليت، مستعد للمساعدة في مساعي التعافي "ويشمل ذلك احتمال إجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا تلقى توجيهات من الرئيس ترامب."

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق اليوم إن حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 649.47 مليون برميل.