اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 10:24 م
خالد صلاح
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نيابة قنا تأمر بإيداع طفلة عثر عليها فى المقابر بمركز الوقف

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:00 م
نيابة قنا تأمر بإيداع طفلة عثر عليها فى المقابر بمركز الوقف مقابر - ارشيفية
قنا- فريق المحافظات

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قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، إيداع طفلة رضيعة، بحضانة مستشفى الوقف بعد أن عُثر عليها فى حالة إعياء شديد منذ 4 أيام بمدافن قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز، شمال محافظة قنا.

 

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد العثور على  على طفلة، حديثة الولادة "عمرها أيام"، داخل مقام الشيخ شورى بمدافن قرية المراشدة، بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة داخل حضانة مستشفى الوقف للاطمئنان عليها وتلقيها الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.


محافظة قنا

اخبار مصر

طفلة رضيعة

مركز الوقف

مقابر الوقف

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