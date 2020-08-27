اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نظر استئناف متهمى شبكة تبادل زوجات بالمقطم على حكم حبسهم 15 سبتمبر

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:49 ص
نظر استئناف متهمى شبكة تبادل زوجات بالمقطم على حكم حبسهم 15 سبتمبر سجن - أرشيفية
كتب ـ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة مستأنف المقطم الجزئية، جلسة 15 سبتمبر المقبل لنظر استئناف سيدة، على حبسها 4 أعوام في تكوين شبكة لتبادل الزوجات، وكان تم إخلاء سبيل المتهمين من الثانى للخامس بعد تسديد الكفالة المفروضة من محكمة أول درجة بمبلغ 1000 جنيه لكل متهم.

كانت محكمة المقطم الجزئية، قضت بمعاقبة سيدة بالسجن 4 سنوات، والحبس 6 أشهر لـ4 متهمين آخرين، وكفالة 1000 جنيه، لاتهامهم بتكوين شبكة تبادل زوجات بالمقطم. وأسندت النيابة للمتهمين «ه. ع»، و«ه. إ»، و«م. س»، و«س. ع»، و« ب. م»، تهمة استخدام المتهمة الأولى لمسكنها بالمقطم للأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، وتقوم المتهمة بتجهيز شقتها لممارسة النشاط الإجرامى، وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة لتبادل الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، وتنظيم حفلات جنس جماعى.

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب بوجود شبكة للأعمال المنافية للآداب تتزعمها المتهمة «ه.ع»، وبالتحري عن المتهمة ومكان مسكنها، تم التوصل إلى أن المتهمة تقوم باستخدام شقتها لإقامة حفلات جنس جماعى بمقابل مادى.


تبادل زوجات

دعاره

عقوبة الزنا

المقطم

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

نيابة المقطم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة