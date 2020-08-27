نسمة محجوب تشعل مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فنى جديد.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أحيت الفنانة نسمة محجوب، مساء الأربعاء، حفلا غنائيا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، في بداية الحفل أعربت نسمة عن سعادتها بجمهور أوبرا الإسكندرية، مؤكدة عن حبها للاسكندرية وأهلها.

ومع انطلاق صوتها بالغناء أشعلت حماس الجمهور الذي تفاعل معها بالتصفيق والغناء مع الأغاني العربية منها يا محروسة.. مفيش حكاية حب.. عاشقة الورد.. مستغربة.. اعتزلت الغرام.. علي طبيعتى.. دور على السعادة.. بالإضافة إلى باقة متميزة من الأغنيات الإنجليزية والفرنسية.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب إرتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات ، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لإكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشارا فنياً واسعا .



حفل دار الاوبرا (1)



حفل دار الاوبرا (2)



حفل دار الاوبرا (3)



حفل دار الاوبرا (4)