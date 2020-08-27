نجاح أول عملية زراعة رحم فى إيطاليا لمريضة 30 عاما

كتبت فاطمة شوقى

نجح مركز زراعة الأعضاء الجراحي في قطانية، أكبر مدن جزيرة صقلية، بالتعاون مع مستشفى كانيزارو في إجراء أول عملية زراعة للرحم في إيطاليا، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وأجرى هذه العملية الدقيقة فريق من الاساتذة الأطباء، وهم بير فرانشيسكو وماسيميليانو فيرو وباولو سكولو وجوزيبي سيبيليا، على مريضة تبلغ من العمر 30 عاما، كانت تسعى لزرع رحم.

وأشارت الوكالة إلى أنه ظهرت السيدة، من جزيرة صقلية، بعد خضوعها للعملية، وهى بحالة جيدة.

وأوضحت الوكالة أن المرأة التى تبلغ 30 عاما ولدت فى الأساس بدون رحم بسبب متلازمة نادرو، ولذلك فقد تم إجراء عملية دقيقة وفريدة من نوعها فى مركز زراعة الأعضاء فى بوليكلينيكو بصقلية بالتعاون مع المركز الطبى العام.

وأجريت الجراحة النادرة لزراع رحم للسيدة الإيطالية، التي كانت تعاني من متلازمة روكيتانسكي، وهي مرض نادر، ولدت المرأة على إثره دون رحم.

وكانت السويد نجحت العام الماضى أيضا فى عمليات زرع رحم لأمرأة سويدية باستخدام ريبوت واستطاعت فعلا المرأة الحمل فى جنين من خلال الرحم المزروع.

وأصبحت المرأة السويدية أول حاكل فى العالم بعد إجراء زراعة الرحم باستخدام ريبوت، وتشمل عمليات زراعة الرحم جراحيا استخراج رحم امرأة وزراعها لدى آخرى غير قادرة على الانجاب بشكل طبيعى.