اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نجاح أول عملية زراعة رحم فى إيطاليا لمريضة 30 عاما

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:37 م
نجاح أول عملية زراعة رحم فى إيطاليا لمريضة 30 عاما عملية زراعة رحم فى إيطاليا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح مركز زراعة الأعضاء الجراحي في قطانية، أكبر مدن جزيرة صقلية، بالتعاون مع مستشفى كانيزارو في إجراء أول عملية زراعة للرحم في إيطاليا، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وأجرى هذه العملية الدقيقة فريق من الاساتذة الأطباء، وهم بير فرانشيسكو وماسيميليانو فيرو وباولو سكولو وجوزيبي سيبيليا، على مريضة تبلغ من العمر 30 عاما، كانت تسعى لزرع رحم.

وأشارت الوكالة إلى أنه ظهرت السيدة، من جزيرة صقلية، بعد خضوعها للعملية، وهى بحالة جيدة.

وأوضحت الوكالة أن المرأة التى تبلغ 30 عاما ولدت فى الأساس بدون رحم بسبب متلازمة نادرو، ولذلك فقد تم إجراء عملية دقيقة وفريدة من نوعها فى مركز زراعة الأعضاء فى بوليكلينيكو بصقلية بالتعاون مع المركز الطبى العام.

وأجريت الجراحة النادرة لزراع رحم للسيدة الإيطالية، التي كانت تعاني من متلازمة روكيتانسكي، وهي مرض نادر، ولدت المرأة على إثره دون رحم.

وكانت السويد نجحت العام الماضى أيضا فى عمليات زرع رحم لأمرأة سويدية باستخدام ريبوت واستطاعت فعلا المرأة الحمل فى جنين من خلال الرحم المزروع.

وأصبحت المرأة السويدية أول حاكل فى العالم بعد إجراء زراعة الرحم باستخدام ريبوت، وتشمل عمليات زراعة الرحم جراحيا استخراج رحم امرأة وزراعها لدى آخرى غير قادرة على الانجاب بشكل طبيعى.

 

 

 


ايطاليا

زرع رحم

عمليات

الصحة

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة