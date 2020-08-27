نائب وزير الاتصالات: 90% من الخدمات الحكومية ستكون مميكنة خلال عامين

كتبت هبة السيد

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أنه سيتم إدخال خدمات حكومية جديدة على منصة "مصر الرقمية" كل 4 أشهر حيث يتم العمل على أن تكون 90% من الخدمات الحكومية مميكنة خلال عامين، كما يوجد ربط لمنظومة الخدمات الحكومية تسمح بتقديم خدمات جديدة.

وأعلنت الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 5 حزم من خدمات التحول الرقمى بجميع أنحاء الجمهورية عبر" منصة مصر الرقمية"، تتضمن خدمات التموين والتوثيق ورخصي ومركباتي والمحاكم، ويصل عدد الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها 70 خدمة منهم 49 خدمة حكومية والباقي يتعلق بخدمات الاستثمار.

وقال العطار في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن رسوم خدمات منصة "مصر الرقمية" هي نفس رسوم الخدمات التي يحصل عليها المواطن عند ذهابه للمنافذ الحكومية، ويتم السداد الكترونيا، الا انه أشار إلى وجود رسوم أخرى تتعلق بخدمات التوصيل من البريد إذا أراد طالب الخدمة استخدامها"، وأضاف نائب وزير الاتصالات أن تسجيل حساب العميل على الموقع يتم عبر إدخال بيانات الرقم القومي.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعاً.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.