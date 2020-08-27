نائب وزير الاتصالات: 24 ألفا سجلوا بياناتهم على بوابة مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، عن عدد من سجلوا بياناتهم من المواطنين على "بوابة مصر الرقمية" التي تم إطلاقها رسميا أمس الأربعاء بجميع أنحاء الجمهورية، وتتضمن 5 حزم من الخدمات وهم " التموين، التوثيق، مركباتي، رخصي، المحاكم".

وقال العطار في مقابلة خاصة مع اليوم السابع، إن عدد من سجلوا بياناتهم في "بوابة مصر الرقمية" يصل إلى 24 الف مواطن في الفترة من 6 يوليو حتى 26 أغسطس 2020 حيث كان قد تم تشغيل البوابة قبل الإعلان الرسمي في مدة تقترب من الشهر".

وأضاف العطار أن خدمات التموين هي الأكثر إقبالا من المواطنين بين الخدمات المقدمة بنسبة 70%، ويرجع ذلك وفقا لطبيعة كل خدمة فخدمات التوثيق على سبيل المثال لن يحتاجها البعض إلا كل 3 أشهر بحسب احتاجه". وقال العطار أن إطلاق الخذمات بشكل تجريبي قد يستغرق مدة تصل إلى نحو 3 أشهر لمتابعة الخدمات و استقرارها ومعالجة اي ثغرة يمكن أن تطرأ على هذا الأمر.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الشهر الحالي على مستوى الجمهورية من خلال إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم اطلاق باقي الخدمات تباعاً.

وأشار إلى أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الالكتروني والتي تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنين لاحقاً الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم اطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.

كانت الحكومة قد أعلنت عن تنفيذ مشروع تجريبي في محافظة بورسعيد في يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم اطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.