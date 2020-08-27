اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 05:25 م
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نائب محافظ جنوب سيناء تتابع إزالة تعديات على التنظيم العمرانى بأبو صويرة..صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:04 م
نائب محافظ جنوب سيناء تتابع إزالة تعديات على التنظيم العمرانى بأبو صويرة..صور إزالة التعديات على خطوط التنظيم بقرية أبو صويرة
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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تابعت المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، إزالة التعديات بقرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر على خطوط التنظيم ومناطق الردود للحالات التى لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح، ولا تخضع لما أعلنته الدولة خلال الأيام الماضية حول دفع مبالغ جدية التصالح طبقا للقانون، ورافق نائب المحافظ المحاسب على حمادة رئيس المدينة خلال متابعتها للأعمال الجارية.

كما تفقدت المهندسة إيناس سمير المحافظ المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بشرم الشيخ لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات، كما تابعت التحديات فى ظل ملف التحول الرقمى وتطبيق برنامج تطوير الخدمات الحكومية ومراجعة طلبات المواطنين ومؤشرات الاداء للمركز ونسب الانجاز.

 

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