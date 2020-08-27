وطبقا لوكالة الأنباء الألمانية ، قالت ميركل لذلك يجب أن تظل الأحداث الكبيرة مثل المهرجانات الشعبية، والأحداث الرياضية الكبيرة ، والحفلات الموسيقية الكبيرة ، والمهرجانات أو مسابقات الرماية في القرى محظورة حتى 31 ديسمبر 2020 على الأقل .

وأوضحت أنه يجب أن يقتصر عدد المشاركين في الحفلات الخاصة على 25 و يفضل إقامة هذه التجمعات في الهواء الطلق وفي المستقبل ، ينبغي السماح لـ 50 مشاركًا بالفعاليات والاحتفالات الخاصة خارج القطاع الخاص .

وتشدد ألمانيا القيود على مواطنيها في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك زيادة الغرامات على عدم ارتداء الأقنعة وفقا لمشروع اتفاقية بين المناطق والحكومة الألمانية.