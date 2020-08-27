مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:58 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57 ص
ميعاد صلاة العصر 3:32
موعد صلاة المغرب 6:25
ميعاد صلاة العشاء 7:45
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:53
توقيت صلاة الظهر 11:53 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 21: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:42 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:51 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:17
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:02 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:15 م
موعد صلاة العشاء 7:30
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:40 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:47 م
موعد صلاة المغرب 6:45 م
ميعاد صلاة العشاء 7:56 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:51 م
موعد صلاة المغرب 6:49 م
توقيت صلاة العشاء 8:01 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:24 م
ميعاد صلاة المغرب 6:21 م
موعد صلاة العشاء 7:33 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:44
توقيت صلاة الظهر 11:42 م
ميعاد صلاة العصر 3:16 م
موعد صلاة المغرب 6:11
موعد صلاة العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:22 ص
توقيت صلاة الظهر 12:29 م
موعد صلاة العصر 4:08 م
توقيت صلاة المغرب 7:02 م
موعد صلاة العشاء 8:26
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
ميعاد صلاة العصر 3:24 م
توقيت صلاة المغرب 6:17 م
مواقيت صلاة العشاء 7:37 م
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