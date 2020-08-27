مطار الغردقة يستقبل رحلة طيران قادمة من رومانيا تقل 210 سائحين.. صور

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار الغردقة الدولى، رحلة طيران تابعة لشركة (Galistair) قادمة من رومانيا، وعلى متنها 210 ركاب، وذلك في إطار استئناف الرحلات الجوية وعودة الحركة السياحية إلى مطار الغردقة، ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة جوية كل أسبوع .

وقامت شركة الخدمات الأرضية بالإعداد والتجهيز لإستقبال الرحلة فور وصولها مطار الغردقة الدولي، وقدم فريق العلاقات العامة بالمطار كافة التسهيلات اللازمة وإنهاء اجراءات الوصول، بالإضافة الي تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .

يذكر أن الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني،قام بجولة تفقدية لمطار الغردقة الدولى أول أمس الثلاثاء، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تنفيذ الاجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية وملصقات التباعد الاجتماعى لضمان سلامة المسافرين والعاملين، حيث يشهد مطار الغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية .

وخلال الجولة تفقد الطيار منتصر مناع صالة السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 والمبني الجديد رقم 2 وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، وتابع الخدمات المقدمة للعملاء و توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام الركاب السائحين.