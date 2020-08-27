مصرف لبنان المركزى يخطر البنوك أن تحتاط لخسائر 45% فى السندات الدولية

بيروت (رويترز)

أخطر مصرف لبنان المركزى البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45 بالمئة فى حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزى نُشر اليوم الخميس.

وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزى استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.

وأعطى البنوك مهلة 5 سنوات لتجنيب المخصصات، قابلة للتمديد إلى عشر سنوات بشرط موافقة البنك المركزي.