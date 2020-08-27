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أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن مصرع 86 شخصًا، وإصابة 44 شخصًا جراء السيول في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف وحتى الآن، وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 18 ألفا و30 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 32 ألفا و72 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 140 مرفقا، و 318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5329 رأس ماشية.