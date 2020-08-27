وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات شمال دارفور (غرب السودان)، جنوب كردفان (الجنوب)، الجزيرة (وسط)، البحر الأحمر وكسلا (في الشرق).