اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 10:14 ص
خالد صلاح
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مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى انقلاب سيارة بأسيوط

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:13 ص
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى انقلاب سيارة بأسيوط انقلاب سيارة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة انفجار الإطار بالقوصية أسيوط  وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم 8951 ي ر أ 2 كابينة نتيجة انفجار اطار السيارة .

وانتقل إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وضباط مركز شرطة القوصية وتبين من المعاينة والفحص مصرع ، علي ماهر شوقى 40 سنة وطفل آخر مجهول الهوية ، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة .

كما أصيب كل من "علاء سيد عزت 15 سنة، هشام سيد ضاحي 12 سنة، أحمد خلف محمد 35 سنة، عبدالتواب فوزي 58 سنة، عفيفي محمد فوزي 22 سنة، صفوت عبدالحافظ فوزي 15 سنة، يوسف هاشم حلمي 14 سنة، إسلام محمد صفوت 15 سنة ، كامل مصطفى سيد 18 سنة، حسن عبدالله 13 سنة، أحمد كمال عمار 14 سنة، احمد سمير عفيفي 14 سنة، صالح عبدالتواب فوزي 23 سنة، مصطفى محمد فوزي 35 سنة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية، وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

 


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