مشكلة صرف صحى تكشف قيام صاحب منزل بالتنقيب عن الآثار في أبو النمرس.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ضبطت أجهزة محافظة الجيزة أعمال تنقيب عن الآثار بأحد المنازل بمركز ومدينة أبو النمرس، بقرية ترسا التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحه، وتم ضبط المخالفة أثناء تفقد مشكلة الصرف الصحى بشارع أحمد رياض. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمتابعة من رئيس مركز ابو النمرس.

وتوصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط مالك منزل فى التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بأبو النمرس، حيث تم الكشف عن الواقعة مصادفة، خلال فحص الصرف الصحى بقرية ترسا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك المنزل، ومعاونيه، والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وضبطت أجهزة محافظة الجيزة الأسبوع الماضي أعمال تنقيب عن الآثار بمنزلين بمنطقة البرايجل، وتم التحفظ على أدوات الحفر، والقبض علي المتورطين.