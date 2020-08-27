اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى الأقصر العام يتسلم سرير رعاية مركزة تبرعا من مؤسسة خيرية.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:15 م
مستشفى الأقصر العام يتسلم سرير رعاية مركزة تبرعا من مؤسسة خيرية.. صور مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم الدكتور أحمد حمزة مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، ونقيب الأطباء السابق، اليوم الخميس، سرير رعاية مركزة شامل المرتبة الأصلية وحامل محاليل الملحق به، إلى إدارة مستشفى الأقصر العام، بحضور الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وذلك تبرعا من إحدى المؤسسات الخيرية.

ويقول الدكتور حمزة مدير المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تسليم سرير العناية المركزة بمشتملاته، وبه منفذ للأشعة ويحتوى على 4 موتور ويعمل بجميع الحركات، وكذلك جهاز ضخ المحاليل أوتوماتيك، بالتنسيق مع الدكتور أحمد المناوى أستاذ النساء والتوليد بالقصر العينى والسرير ICU smartbed ،  وinfusion pump ، وذلك بناءاً على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالأقصر، واستكمالاً للتبرعات التى تم تقديمها قبل ذلك من مستلزمات الوقاية والماسكات الجراحية والفيس شيلد وذلك تنفيذاً لدور هيئات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع.

وكانت قد شهدت مستشفى الأقصر العام، مطلع أغسطس الجارى، بدء العمل رسمياً فى العيادات الخارجية عقب فتحها خلال الساعات الماضية بعد نهاية العزل الصحى وخروج آخر حالات كورونا الأسبوع الماضي، وذلك تحت إشراف الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، حيث قال الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، فى بيان صحفى، إنه تشمل مواعيد عمل العيادات الخارجية بالمستشفى، أن تعمل عيادة الباطنة طوال أيام الأسبوع، وعيادة الأطفال طوال أيام الأسبوع، وعيادة أمراض النساء والتوليد أيام السبت والاثنين والاربعاء، وعيادة قلب وصدر الأحد والثلاثاء والخميس، وعيادة الجراحة أيام السبت والثلاثاء، وعيادة العظام أيام الأحد والخميس، وعيادة الأمراض والجلدية أيام والإثنين والأربعاء.

وفى نفس السياق، وجه الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، فى بيان صحفى، الشكر لكافة رجال الفرق الطبية التى شاركت فى خدمة مصابى كورونا بالعزل، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر ووكيل وزارة الصحة، والعميد رئيس مدينة الأقصر على دعمهم المستشفى فى الفترة السابقة.

8f538429-8318-439d-aad7-913cd814c5ea
مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

 

30e3f8ad-f64e-446e-80ea-84ca4292ca1b
مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

 

658e9d6a-255e-440d-840a-60cb482f9c29
مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

 

a7a4c441-d205-49a3-b468-b118290c43dd
مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

 

bf05e651-61ae-4a5e-9f0a-1da85a5449eb
مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

 

c8759417-9b05-4854-b8ac-3ab4cc49b862
مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

 


الاقصر

سرير رعاية تبرع لمستشفى الاقصر العام

المجالس الطبية المتخصصة بالاقصر

اخبار الاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صحة الأقصر": تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال العيد

الخميس، 30 يوليه 2020 08:12 م

صحة الأقصر تعلن خطوات الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 03:59 م

صور.. اجتماع لقيادات صحة الأقصر لمناقشة خطوات منظومة التأمين الصحى الشامل

الخميس، 09 يوليه 2020 05:09 م

نائب مدير صحة الأقصر تتفقد العمل بمستشفى الحميات

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 08:39 م

صحة الأقصر تواصل فعاليات حملة تطعيم 76 ألف طفل بـ"سولك" فى 104 مقر

الإثنين، 06 يوليه 2020 04:22 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة