مستشفى الأقصر العام يتسلم سرير رعاية مركزة تبرعا من مؤسسة خيرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سلم الدكتور أحمد حمزة مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، ونقيب الأطباء السابق، اليوم الخميس، سرير رعاية مركزة شامل المرتبة الأصلية وحامل محاليل الملحق به، إلى إدارة مستشفى الأقصر العام، بحضور الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وذلك تبرعا من إحدى المؤسسات الخيرية.

ويقول الدكتور حمزة مدير المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم تسليم سرير العناية المركزة بمشتملاته، وبه منفذ للأشعة ويحتوى على 4 موتور ويعمل بجميع الحركات، وكذلك جهاز ضخ المحاليل أوتوماتيك، بالتنسيق مع الدكتور أحمد المناوى أستاذ النساء والتوليد بالقصر العينى والسرير ICU smartbed ، وinfusion pump ، وذلك بناءاً على تعليمات وكيل وزارة الصحة بالأقصر، واستكمالاً للتبرعات التى تم تقديمها قبل ذلك من مستلزمات الوقاية والماسكات الجراحية والفيس شيلد وذلك تنفيذاً لدور هيئات المجتمع المدنى فى خدمة المجتمع.

وكانت قد شهدت مستشفى الأقصر العام، مطلع أغسطس الجارى، بدء العمل رسمياً فى العيادات الخارجية عقب فتحها خلال الساعات الماضية بعد نهاية العزل الصحى وخروج آخر حالات كورونا الأسبوع الماضي، وذلك تحت إشراف الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، حيث قال الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، فى بيان صحفى، إنه تشمل مواعيد عمل العيادات الخارجية بالمستشفى، أن تعمل عيادة الباطنة طوال أيام الأسبوع، وعيادة الأطفال طوال أيام الأسبوع، وعيادة أمراض النساء والتوليد أيام السبت والاثنين والاربعاء، وعيادة قلب وصدر الأحد والثلاثاء والخميس، وعيادة الجراحة أيام السبت والثلاثاء، وعيادة العظام أيام الأحد والخميس، وعيادة الأمراض والجلدية أيام والإثنين والأربعاء.

وفى نفس السياق، وجه الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، فى بيان صحفى، الشكر لكافة رجال الفرق الطبية التى شاركت فى خدمة مصابى كورونا بالعزل، كما وجه الشكر لمحافظ الأقصر ووكيل وزارة الصحة، والعميد رئيس مدينة الأقصر على دعمهم المستشفى فى الفترة السابقة.

مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير

مدير المجالس الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر أثناء تسليمة السرير