اليوم السابع
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مدينة برشلونة الإسبانية تجرد الملك السابق خوان كارلوس من كل الجوائز

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:02 م
مدينة برشلونة الإسبانية تجرد الملك السابق خوان كارلوس من كل الجوائز خوان كارلوس ملك اسبانيا السابق
مدريد (رويترز)

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صوت مجلس مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الخميس، لصالح تجريد ملك البلاد السابق خوان كارلوس من كل الجوائز الرسمية التى تلقاها من المدينة، ويشمل ذلك أعلى أوسمتها، بسبب مزاعم فساد.

 

وغادر الملك السابق إسبانيا فجأة إلى الإمارات هذا الشهر، وخيمت على رحيله ظلال تحقيقات أولية فى تعاملاته المالية فى إسبانيا وسويسرا إثر نشر صحيفة سويسرية تقريرا يربطه بعملية نقل غير قانونية لأموال.

 

ورفض الملك السابق مرارا التعليق على مزاعم الفساد، ولم يُفتح بحقه تحقيق رسمي.

 

وقال محاميه إنه لا يزال تحت تصرف الادعاء الإسباني، ومن بين الجوائز الشرفية التى تلقاها خوان كارلوس من برشلونة الميدالية الذهبية التى تمنح لمن تميزوا عبر استحقاق شخصى أو بتقديم خدمات استثنائية لبرشلونة.

 

وبرشلونة عاصمة إقليم قطالونيا، حيث تسعى حركة انفصالية قوية منذ سنوات لإقامة جمهورية مستقلة عن إسبانيا. وأجرت الأحزاب الانفصالية فى المجلس التصويت على تجريد الملك السابق من الجوائز. وينقسم سكان قطالونيا بشأن الاستقلال.

 

 


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