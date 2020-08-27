مدينة القرنة ترفع 45 طن مخلفات فى حملات تجميل المسارات السياحية غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه فى إطار التجهيزات والاستعدادات لعودة حركة السياحة مطلع سبتمبر المقبل، تم إطلاق حملات نظافة وتشجير وتجميل متكاملة بمختلف أنحاء المسارات السياحية والشوارع والميادين الرئيسية بالبر الغربى لخدمة الأفواج السياحية المختلفة، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وخطه المحافظة لرفع كفاءة ومستويات النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملات نجحت على مدار الـ24 ساعة الماضية فى رفع 45 طن مخلفات بالإضافة لأعمال التجميل وتقليم وتهذيب الأشجار على المسارات السياحية لتحسين وإظهار إضاءة كشافات أعمدة الإنارة، وكذلك رفع كفاءة الحدائق ودهان البلدورات المختلفة المؤدية للمعابد والمقابر الفرعونية بالبر الغربى.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى صيانة الطرق والمسارات السياحية بالبر الغربى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين حالة الطرق والمسارات السياحية، حيث أنه جارى العمل فى صيانة ورفع كفاءة طريق وادى الملوك بواسطة الشركة المصرية إحدى شركات وزارة النقل، وذلك باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة فى صيانة وإعادة تدوير الأسفلت بأحدث طرق الحقن للطريق الأسفلتى المؤدى للمقابر الأشهر حول مصر.

وشدد رئيس مركز ومدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، أنه تم على مدار الشهور الماضية العمل بكل جدية فى رصف طريق المسار السياحى بمركز القرنة بدءاً من أول كمين القرنة حتى تمثالى ممنون وصولاً إلى طريق السيدة زينب بطول 4 كيلو متر، وعرض 13 متر، مشيراً إلى أن المسار السياحى تمر عليه مختلف الباصات والرحلات السياحية خلال الموسم السياحى الشتوي، وذلك لنقل السائحين من الشرق للغرب خلال رحلاتهم بالمحافظة وزيارتهم للمعالم بالشرق والغرب بالمحافظة، مشدداً على أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات المكثفة التى تشهدها محافظة الأقصر استعداداً للموسم السياحى الجديد، وتحسين شبكة الطرق على مستوى المحافظة لتقديم أفضل الخدمات اللائقة بالمواطنين.



مدينة القرنة ترفع 45 طن مخلفات فى حملات تجميل وتهذيب (1)



مدينة القرنة ترفع 45 طن مخلفات فى حملات تجميل وتهذيب (2)



مدينة القرنة ترفع 45 طن مخلفات فى حملات تجميل وتهذيب (3)



مدينة القرنة ترفع 45 طن مخلفات فى حملات تجميل وتهذيب (4)