مدير صيانه المجارى المائية يتفقد أعمال تأهيل الترع في أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تواصل وزارة الرى جهودا كبيرة للمتابعه المستمره لأعمال تأهيل الترع، حيث قام المهندس سامح سمير رزق الله مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية بالوجه القبلى، بالمرور على أعمال التأهيل الجارية، برفقة مفتشى الرى ومديرى الأعمال وجميع مهندسى أطقم الإشراف والتنفيذ، وتمت مراجعة الأبعاد والمناسيب وجميع قياسات ضبط الجودة ومراجعة تنفيذ كافة المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال، فى نطاق الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.



من ناحية أخرى كان قد أجرى مدير رى أسوان، متابعة ميدانية لمشروعات تأهيل الترع، في أنحاء أسوان، حيث قام المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، بالمرور على الأعمال فى وجود المهندسين والفنيين القائمين على الإشراف والتنفيذ، شمل المرور وتأهيل منطقة أبريم، وتأهيل منطقة الجنينة والشباك، وتأهيل منطقة أبو راسية، وتأهيل ترعة جنابية توشكى، وتأهيل ترعة جانبية أبوسمبل.



من ناحية أخرى كانت قد تابعت قيادات رى أسوان أعمال تأهيل الترع بكوم أمبو، ونصر النوبة، حيث تفقد المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان، برفقه المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، ومديرى الهندسات ومديرى الأعمال ومهندسى الإدارة، أعمال التأهيل الجاريه بمنطقه كوم امبو ،ونصر النوبة فى إطار المتابعة الميدانية المستمره لاعمال تأهيل الترع بدائره الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان .

شمل المرور أعمال تأهيل فرع 2 ادندان العليا إشراف الادارة العامة للتوسع الافقى باسنا وعملية تأهيل جنابيه ابوسمبل وعملية تأهيل جنابيه توشكى ، وعملية تأهيل منطقه ابوراسيه ، وعملية تأهيل منطقه ابريم ، وعملية تأهيل منطقه الجنينه والشباك إشراف الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان وعمليه تأهيل فرع عاكف إشراف الادارة العامة لتطوير الري .



وقد أشاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، بمستوى التنفيذ ودقته والجهد الكبير المبذول من الجميع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجوده وسرعة الانجاز التصاقا مع سياسه الدوله ووزارة الموارد المائية والرى ، لرفع كفاءه المجارى المائية لترشيد استهلاك مياه الرى وسرعة وصول المياه لنهايات الترع .

من ناحية آخرى كان قد تواصلت جهود تأهيل الترع بمحافظة أسوان ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع حيث تسير الأعمال على قدم وساق ولتحقيق أعلى مستويات ضبط الجودة ويتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع بمنطقة أبو راسيه ومنطقة الجنينه والشباك وترع جنابيه توشكى وجنابيه ابو سمبل تحت اشراف الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان ، كما انهت لجنة التفتيش الفنى مرورها على مواقع العمل لعمليات التأهيل الجاريه بدائرة الادارة العامة للموارد المائية والرى أسوان.



وتنفذ الدولة المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتساهم فى القضاء على البطالة.





مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان