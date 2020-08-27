اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير صيانه المجارى المائية يتفقد أعمال تأهيل الترع في أسوان.. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:44 م
مدير صيانه المجارى المائية يتفقد أعمال تأهيل الترع في أسوان.. صور مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة الرى جهودا كبيرة للمتابعه المستمره لأعمال تأهيل الترع، حيث قام المهندس سامح سمير رزق الله مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية بالوجه القبلى، بالمرور على أعمال التأهيل الجارية، برفقة مفتشى الرى ومديرى الأعمال وجميع مهندسى أطقم الإشراف والتنفيذ، وتمت مراجعة الأبعاد والمناسيب وجميع قياسات ضبط الجودة ومراجعة تنفيذ كافة المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال، فى نطاق الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.

من ناحية أخرى كان قد أجرى مدير رى أسوان، متابعة ميدانية لمشروعات تأهيل الترع، في أنحاء أسوان، حيث قام المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، بالمرور على الأعمال فى وجود المهندسين والفنيين القائمين على الإشراف والتنفيذ، شمل المرور وتأهيل منطقة أبريم، وتأهيل منطقة الجنينة والشباك، وتأهيل منطقة أبو راسية، وتأهيل ترعة جنابية توشكى، وتأهيل ترعة جانبية أبوسمبل.

من ناحية أخرى كانت قد تابعت قيادات رى أسوان أعمال تأهيل الترع بكوم أمبو، ونصر النوبة، حيث تفقد المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان، برفقه المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان، ومديرى الهندسات ومديرى الأعمال ومهندسى الإدارة، أعمال التأهيل الجاريه بمنطقه كوم امبو ،ونصر النوبة فى إطار المتابعة الميدانية المستمره لاعمال تأهيل الترع بدائره الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان .

شمل المرور أعمال تأهيل فرع 2 ادندان العليا إشراف الادارة العامة للتوسع الافقى باسنا وعملية تأهيل جنابيه ابوسمبل وعملية تأهيل جنابيه توشكى ، وعملية تأهيل منطقه ابوراسيه ، وعملية تأهيل منطقه ابريم ، وعملية تأهيل منطقه الجنينه والشباك إشراف الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان وعمليه تأهيل فرع عاكف إشراف الادارة العامة لتطوير الري .

وقد أشاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، بمستوى التنفيذ ودقته والجهد الكبير المبذول من الجميع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجوده وسرعة الانجاز التصاقا مع سياسه الدوله ووزارة الموارد المائية والرى ، لرفع كفاءه المجارى المائية لترشيد استهلاك مياه الرى وسرعة وصول المياه لنهايات الترع .

من ناحية آخرى كان قد تواصلت جهود تأهيل الترع بمحافظة أسوان ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع حيث تسير الأعمال على قدم وساق ولتحقيق أعلى مستويات ضبط الجودة ويتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع بمنطقة أبو راسيه ومنطقة الجنينه والشباك وترع جنابيه توشكى وجنابيه ابو سمبل تحت اشراف الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان ، كما انهت لجنة التفتيش الفنى مرورها على مواقع العمل لعمليات التأهيل الجاريه بدائرة الادارة العامة للموارد المائية والرى أسوان


وتنفذ الدولة المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل الترع يستهدف حل جزء من مشكلات نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب إضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التى توفر فرص عمل وتساهم فى القضاء على البطالة.

 

FB_IMG_1598532725602
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 

FB_IMG_1598532738606
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 

FB_IMG_1598532743893
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 

FB_IMG_1598532757131
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 

FB_IMG_1598532761877
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 

FB_IMG_1598532766857
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

FB_IMG_1598532771502

مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان
FB_IMG_1598532779615
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 

FB_IMG_1598532788910
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 

FB_IMG_1598532796490
مدير عام الادارة العامة لصيانه المجارى المائية يتفقد مشروعات رى أسوان

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

ترع

رى اسوان

مشروع تاهيل الترع

اخبار مصرية

اخبار محافظة اسوان

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة