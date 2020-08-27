محمد بن زايد فى يوم المرأة الإماراتية: نفخر بعطائهن فى الأسرة والمجتمع

كتب هيثم سلامة

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، موضحا تضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي كورونا .

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر: "في يوم المرأة الإماراتية.. نهنىء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي " كورونا ”.. ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية".

في يوم المرأة الإماراتية.. نهنىء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي " كورونا ”.. ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية. pic.twitter.com/VIqawHQxYz — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 27, 2020

وتحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975، وبدأ الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية في عام 2015، ويأتي هذ العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن".



الشيخ محمد بن زايد عبر موقع تويتر

وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.

يشار إلى أنه تصدر هاشتاج "يوم المرأة الإماراتية" موقع "تويتر"، وذلك قبل يوم من "يوم المرأة الإماراتية"، الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 أغسطس من كل عام، ويمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات المرأة وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.