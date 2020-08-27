محافظ مطروح يشيد بجهود توصيل المرافق الأساسية بمنطقة جرجوب .. صور

مطروح - حسن مشالي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجميع الجهات المشاركة فى الأعمال الميدانية للجنة المشتركة من المساحة المدنية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومجلس مدينة النجيلة، ومجلس مدينة برانى والمشكلة للمعاينة الميدانية لمدينة النجيلة والتواجدات الحكومية والتجمعات السكنية فى نطاق القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2018 الخاص بنطاق أراضى منطقة جرجوب وتدقيق كافة الأعمال المساحية لدراسة تجنيبها من القرار السابق والتى بدأت أعمالها فى 18 أغسطس الجارى فى استجابة لمطلب محافظة مطروح ومراعاة كافة النجوع والتجمعات داخل حدود القرار الجمهورى لتوصيل المرافق الأساسية لها والتيسير على المواطنين .

وتابع محافظ مطروح اليوم الخميس، بحضور المهندس إبراهيم الحفيان مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة وممدوح أنور رئيس مدينة النجيلة والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى ومديرى الإدارات المعنية وممثلى المساحة المدنية، استمرار أعمال اللجنة حيث تم استعراض كافة الآراء والتأكد من رفع كافة التجمعات .

وتم التأكيد على التنسيق المستمر والمثمر بين محافظة مطروح والأجهزة المعنية بخصوص القرار الجمهورى سالف الذكر، كما أكد المحافظ على حرصه الدائم ومتابعته اليومية لكافة مطالب مواطنى المحافظة والعمل على تلبيتها وفقا للمتاح .