اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشيد بإقبال أهالى المحافظة على التصالح بمخالفات البناء

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:00 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بإقبال أهالى المحافظة على التصالح بمخالفات البناء محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة كفرالشيخ، ورافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل فى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

 

وقال محافظ كفرالشيخ، إن هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعى أهالى كفر الشيخ وإقبالهم على التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

 

وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

 

وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين راغبى التصالح فى مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.


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