محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي.. صور

فريق المحافظات _ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا حضره حازم عمر نائب المحافظ، والمحاسب كمال شلبي سكرتيرعام المحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية، وممثلى 30 جمعية إسكان تعاوني وذلك لمناقشة بنود كراسة شروط حجز الاراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي .

وأوضح محافظ قنا أنه تم مناقشة (الاشتراطات العامة - شروط الحجز - أسلوب وخطوات الحجز - المعاملة المالية وأسلوب السداد - الاشتراطات البنائية - استمارة الحجز) لافتًا إلى أن شراء كراسة الشروط متاح حتى 24 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن المدينة مقامة على مساحة 1539 فدانًا وقد تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها والذي تم تقسيم المدينة فيه إلى أربعة مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.



محافظ قنا ونائبه والمسئولين بالمحافظة (1)



محافظ قنا ونائبه والمسئولين بالمحافظة (2)



محافظ قنا ونائبه والمسئولين بالمحافظة (3)



محافظ قنا ونائبه والمسئولين بالمحافظة (4)



محافظ قنا ينافش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي (1)



محافظ قنا ينافش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي (2)



محافظ قنا ينافش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي (3)



محافظ قنا ينافش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي (4)



محافظ قنا ينافش بنود كراسة شروط حجز الأراضى السكنية بمدينة الأمل بنجع حمادي (5)