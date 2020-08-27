محافظ جنوب سيناء يناشد المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

ناقش اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الموقف المالي للمشروعات الجارية على أرض محافظة جنوب سيناء خاصة مشروعات مدينة طور سيناء المساجد، وطريق الكورنيش، شارع 306، ميدان أفريقيا، ساحة العلم، الشاطئ العام، أعمال التجميل والرصف بطور سيناء، في إطار المتابعة الدورية المستمرة للمشروعات الجارية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المالية والمعنية ورؤساء المدن.

كما ناقش المحافظ، موقف تطوير القاعة الرئيسية بالديوان العام ورفع الكفاءة وتجهيزها وافتتاحها أول أكتوبر 2020 في ذكري انتصارات أكتوبر المجيد، وأيضا تجهيز قاعة اللواء عادل كساب بمركز العمليات وادارة الأزمات بالديوان العام وافتتاحها قبل بدء أعمال انتخابات مجلس النواب.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف المتقدمين لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بعد مد المهلة لـ 15 سبتمبر 2020 وتم التأكيد علي رؤساء المدن بالاستمرار في تلقي رسوم الجدية عن المرحلة الأولى، وتسهيل الإجراءات والعمل خلال العطلات الرسمية تسهيلاً على المواطنين.

وأهاب محافظ جنوب سيناء، بجميع المواطنين المتقدمين لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بسرعة التقدم خلال فترة المهلة المحددة وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح خلال المدة المقررة.

كما عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمدينة الطور وبحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري إدارات الإسكان والتغيرات المكانية وأملاك الدولة، اجتماعاً لمناقشة ومتابعة إجراءات التقنين بالمحافظة.

ووجه فودة، على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والاعتماد على الصور الفضائية وتكامل الجهود بين الإدارات على أن تعرض التقارير الأسبوع المقبل.