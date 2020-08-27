محافظ بورسعيد يتفقد نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة

بورسعيد – السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم تطوير ورفع كفاءة نادي الحرية لذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة آخر معدلات التنفيذ بالمشروع الجديد، وأعمال تطوير ورفع كفاءة صالة نادي الحرية لذوي الاحتياجات رافقة خلالها عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب.

تفقد محافظ بورسعيد، خلال جولته أقسام نادي الحرية، واطلع على أعمال التطوير الجارية، ووجه بتركيب مصعد كهربائي التيسير علي اللاعبين أثناء الدخول إلي صالة المباريات والتدريبات، وشدد على تطوير النادي على أعلى درجة من الكفاءة، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدًا سرعة إنجاز أعمال.

وأضاف "الغضبان"، أن التطوير يجري بصورة متكاملة وعلي أعلي مستوي وهو أقل شي يتم تقديمة لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليًا في جميع المحافل والبطولات الدولية التي يشاركون فيها.