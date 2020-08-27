محافظ بورسعيد يبحث توفير الدعم لتنمية الإنتاج الزراعى والنباتى والحيوانى بالمحافظة

بورسعيد - محمد فرج - السيد فلاح

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عدد من المزارعين، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الوضع الزراعى الحالى بالمحافظة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعى القادم، ومناقشة عدد من الإجراءات التنسيقية الخاصة بزيادة إنتاجية المحافظة فى القطاع الزراعى وتنمية الإنتاج النباتى والحيوانى، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمستشار الزراعى للمحافظة، ومدير مديرية الزراعة وممثلى مزراعى سهل الطينة.

وفى بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد على أهمية تنمية وتنوع الإنتاج الزراعى وزيادة الرقعة المنزعة، خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد، لافتا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى توفير كافة الدعم للارتقاذ بالقطاع الزراعى ببورسعيد على غرار المجالات الأخرى.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور أعمال لجنة سياسات الزراعة بالمحافظة ومعدلات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالمحافظة، وآخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات التنسيقية للموسم الحالى والموسم الزراعى القادم، مؤكدا توفير كافة الدعم لتنمية الزراعة بشرق وجنوب وغرب بورسعيد، فى إطار توجهات الدولة بتنمية سيناء وزيادة الرقعة المنزرعة .

واستمع المحافظ لعرض موجز من مدير مديرية الزراعة حول آخر تطورات العمل فى زراعة كافة المحاصيل الزراعية خاصة القمح والبنجر، وحل مشكلات المزارعين ومعدلات الإنتاج، وكذلك الحرص على الاستماع إلى الاستعدادات الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتى ستشهد زيادة معدلات الإنتاج النباتى والحيوانى، وتعرف على عدد من المتطلبات والاقترحات اللازمة لتنمية هذا المجال من المختصين، ووجه بتقديم كافة الدعم لمديرية الزراعة والمزارعين وهيئة التنمية الزراعية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لزيادة إنتاجية المحافظة فى هذا الشأن .

كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للأفدنة الزراعية، وتنوع المحاصيل الزراعية، بما يغطى احتياجات المحافظة، خاصة فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لزراعة أكبر معدلات بأفدنة المحافظة، والتى تبلغ مساحتها 150 ألف فدان من الرقعة المنزرعة، وذلك لتوفير مخزون كافى من المحاصيل الزراعية المتنوعة ، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تهدف لتحقيق أعلى إنتاجية من زراعة المحاصيل، وتسعى لحل كافة المشكلات التى تواجه المزارع فى المقام الأول، من أجل تذليل العقوبات التى تساهم فى تنمية القطاع الزراعى .

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

المزارعين أثناء اجتماعهم مع محافظ بورسعيد