محافظ بنى سويف: إزالة 2995 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

بنى سويف أيمن لطفى

صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بأنه تمت إزالة 2995 حالة تعد بواقع: 2161 حالة على الأراضى الزراعية، و834 حالة على أراضى أملاك الدولة، فيما تم ضبط وإزالة 336 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك على مدار 5 أشهر متتالية، وتحديدا من منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في 25 مارس2020 بحظر انتقال وتحرك المواطنين، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى أمس الأربعاء 26 أغسطس 2020.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذى عرضه اللواء هشام شادى السكرتير العام،بشأن سير العمل فى حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي،التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتى تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد، وفق برنامج زمنى محدد، وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى الذى توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة.