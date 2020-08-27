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محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة .. صور

الخميس، 27 أغسطس 2020 04:35 م
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة .. صور محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة
المنيا – حسن عبد الغفار

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كرم اللواء أسامة القاضى ن محافظ المنيا، اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة ، حيث شمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب ، منهم 15 طالب من الشعبة العلمية و7 طلاب من الشعبة الأدبية ، خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظه بالديوان العام ،  بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد  ، نائب المحافظ ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين ،مؤكدا أن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضى وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق باذن الله ، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقى فى الوصول لهذه المرحلة، مؤكدا أن ذلك نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.

ووجه أحد الطلاب ، الشكر لمحافظ المنيا، ونائب المحافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب طوال أداء فترة الامتحانات.

دعا المحافظ، الطلاب إلى متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات التنموية والاقتصادية فى جميع القطاعات للنهوض بكافة الجوانب الخدمية والتى تعود بالنفع على المواطن المصري.

من جانبه دعا نائب المحافظ، الطلاب الى تنفيذ كافة الأنشطة العلمية داخل المرحلة الجامعية والعمل على المشاركة فى العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، بالإضافة للاهتمام بالجوانب الدراسية وتحديد الأهداف التى تودى الى تحقيق الطموحات.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية بالمحافظة، متمنيا من الله عز وجل دوام التوفيق لكافة الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.

 

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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة

 

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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة

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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة
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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة
 
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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة

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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة
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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة
 
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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة

 

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محافظ المنيا يكرم طلاب الثانوية العامة

 


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