محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة .. صور

كرم اللواء أسامة القاضى ن محافظ المنيا، اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة ، حيث شمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب ، منهم 15 طالب من الشعبة العلمية و7 طلاب من الشعبة الأدبية ، خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظه بالديوان العام ، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائب المحافظ ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.
وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين ،مؤكدا أن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضى وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق باذن الله ، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقى فى الوصول لهذه المرحلة، مؤكدا أن ذلك نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.
ووجه أحد الطلاب ، الشكر لمحافظ المنيا، ونائب المحافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب طوال أداء فترة الامتحانات.
دعا المحافظ، الطلاب إلى متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات التنموية والاقتصادية فى جميع القطاعات للنهوض بكافة الجوانب الخدمية والتى تعود بالنفع على المواطن المصري.
من جانبه دعا نائب المحافظ، الطلاب الى تنفيذ كافة الأنشطة العلمية داخل المرحلة الجامعية والعمل على المشاركة فى العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، بالإضافة للاهتمام بالجوانب الدراسية وتحديد الأهداف التى تودى الى تحقيق الطموحات.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية بالمحافظة، متمنيا من الله عز وجل دوام التوفيق لكافة الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة.
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