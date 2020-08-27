محافظ القليوبية يفتتح 13 مشروعًا بـ907 ملايين جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، عددًا من المشروعات فى القطاعات الخدمية، حيث تم افتتاح 3 مدارس، و4 محطات صرف صحى، وتفقد 5 مشروعات بقطاعات الصحة والطرق ومياه الشرب بقرى ومدن قها وطوخ والقناطر الخيرية.

ورافقه خلال الجولة كل من اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها، وسمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندسة هالة شندى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس جمال حجاب مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

واستهل المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى القناطر الخيرية المركزى والتى تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، حيث تتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتى مناظير و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوى ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرّة، كما تفقد مستشفى القناطر للحروق والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد.

وخلال الجولة افتتح "الهجان"، مدرسة عمرو موسى الثانوية بالقناطر الخيرية بتكلفة 4 ملايين جنيه (توسع) (9 فصول)، ومدرسة أبو الغيط الابتدائية الجديدة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية (إحلال كلى) بتكلفة 5 ملايين جنيه 8 فصول، ومدرسة الشهيد عبد اللطيف خفاجى ثانوى بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية (توسع) 12 فصلا بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وخلال جولته بالقناطر الخيرية تفقد المحافظ، محطة معالجة صرف صحى أجهور الصغري بطاقة 20 ألف م3/يوم، مرحلة أولى وإجمالى طاقة المرحلة الحالية والمستقبلية 40 ألف م3/يوم بتكلفة 185 مليون جنيه، تخدم المحطة قري (ترسا - قرقشنده - أجهور الصغري - قرنفيل - البرادعة - سندبيس - عزبة سيد محمد)، والمنتظر الانتهاء منها خلال العام الجاري، وتم تفقد محطة معالجة الحديد والمنجنيز من المياه بشبرا شهاب بطاقة 50 لتر/ث، وتنتج 4320 متر3/يوم، تكلفة الإنشاء 30 مليون جنيه.

ثم توجه "الهجان"، لافتتاح مدرسة أبو الغيط الابتدائية الجديدة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية (احلال كلى) بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وعلى هامش الجولة تفقد "الهجان"، محور الباسوسية (أعمال رصف وتغطية) بتكلفة 24 مليون جنيه، وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، إذ قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمسافة 2 كم، حيث تبدأ التغطية من الطريق الدائرى حتى مدخل قرية أبو الغيط، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

ثم توجه "الهجان"، لمدينة قها حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد هشام بيومى الإعدادية بمدينة قها (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه 6 فصول، كما توجه المحافظ لمدينة طوخ لافتتاح محطات الصرف الصحى بقرية الناصرية بتكلفة 26 مليون جنيه، وصرف صحى قرية الحصة بتكلفة 22 مليون جنيه، كما تم افتتاح مشروع صرف صحى قرية السفاينة غرب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وافتتاح مشروع صرف صحى قرية الغزاوية بتكلفة 9 ملايين جنيه.

جولة محافظ القليوبية بمحطة مياه الشرب



خلال افتتاح مدرسة أبو الغيط



خلال جولة المحافظ



فتتاح مدرسة عمرو موسى



محافظ القليوبية خلال الجولة