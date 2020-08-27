محافظ القليوبية يصدر قرار بتكليف أحمد الوزيري رئيسا لمدينة طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 618 لسنة 2020 بتكليف أحمد عبد اللاه توفيق وزيري، من العاملين بالديوان العام بوظيفة كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالقيام بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وكانت صدرت حركة المحليات الأخيرة شملت عدة تنقلات من وإلى المحافظة، فيما لم يتم شغل منصب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية منذ خروج المهندس محمد خيري للمعاش بعد بلوغه السن القانونية، كما تم شغل منصب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وفقا لقرار المحافظ باختيار مجدي نجاح قائما بأعمال رئيس الوحدة المحلية بقليوب.

وشملت حركة التنقلات الأخيرة للمحليات بالقليوبية 6 رؤساء مدن جدد، إلى جانب اختيار سكرتيرا عاما مساعدا جديدا.