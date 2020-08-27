محافظ الفيوم يجتمع بمتدربى المرحلة الأولى لمبادرة "المسئول الحكومي المحترف"

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، متدربي المرحلة الأولى بالمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"، من العاملين بمديريات الخدمة المختلفة، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك للوقوف على الإستفادة التى عادت على المتدربين من المشاركة فى المبادرة، وكيفية توظيفها فى النهوض بواجبات ومتطلبات العمل، والتغلب على المشكلات، وتقديم الخدمة بكفاءة للمواطنين.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع إلى أوجه الاستفادة للمتدربين من المبادرة، وكيفية تطبيقها في مجال عملهم، مؤكداً أن رؤية البرنامج تسعى إلى تحقيق مفهوم "المسئول الحكومي المحترف" الذي يتمتع بالمهارة والفاعلية، والمساهمة في التغيير الإيجابي للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية لديهم، وكذلك تشجيع العمل الجماعي.
كما ناقش المحافظ المتدربين حول المحاور التدريبية المتنوعة للبرنامج التدريبي للمبادرة، مثل القيادة والاتصال والتواصل الفعال، ومهارات التفاوض، وإدارة الأزمات، والحوكمة، وبناء فريق العمل، والتعامل مع الجمهور، وكيفية الإبداع في بيئة العمل، فضلاً عن توزيع الكفاءات في إدارة ملفات الدولة، وترسيخ العمل المؤسسي.
ولفت محافظ الفيوم إلى أن الدولة المصرية ممثلة في الجهاز التنفيذي، لها مستهدف استراتيجي هو بناء الإنسان المصري وتأهيل الموظف الحكومي للوصول به إلى المهنية والاحترافية، مشيداً بجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، من خلال التدريب المستمر، وتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي, والتعليم عن بعد لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، مؤكداً حرص المحافظة على إتاحة فرص تدريبية لموظفيها للمساهمة في تحسين مستوى الأداء، وتطوير منظومة العمل بكفاءة وحرفية.
وأعلن المحافظ عن الإستعانة بعدد من متدربي المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" من العاملين بالمديريات الخدمية، في تشكيل المكتب الفني للمحافظة، وذلك بعد عقد المقابلات الشخصية للمتدربين، ومراعاة التخصصات المختلفة، موضحاً خطة عمل المكتب الفني، وآليات العمل تحت مظلة واحدة، لإعداد خطة متكاملة للمحافظة، والمشاركة في اتخاذ القرار.
فيما أشار الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أن برامج الأكاديمية تهدف إلى صقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعليم مهارات التواصل والتعامل مع الجمهور، وكيفية إدارة فريق العمل، وتوحيد لغة الخطاب، الأمر الذي يسهم في آداء العمل بكفاءة ويعود بالنفع على عملية تقديم الخدمات للمواطنين.
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