محافظ الفيوم يجتمع بمتدربى المرحلة الأولى لمبادرة "المسئول الحكومي المحترف"

الفيوم رباب الجالى

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، متدربي المرحلة الأولى بالمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"، من العاملين بمديريات الخدمة المختلفة، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وذلك للوقوف على الإستفادة التى عادت على المتدربين من المشاركة فى المبادرة، وكيفية توظيفها فى النهوض بواجبات ومتطلبات العمل، والتغلب على المشكلات، وتقديم الخدمة بكفاءة للمواطنين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ استمع إلى أوجه الاستفادة للمتدربين من المبادرة، وكيفية تطبيقها في مجال عملهم، مؤكداً أن رؤية البرنامج تسعى إلى تحقيق مفهوم "المسئول الحكومي المحترف" الذي يتمتع بالمهارة والفاعلية، والمساهمة في التغيير الإيجابي للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية لديهم، وكذلك تشجيع العمل الجماعي.



كما ناقش المحافظ المتدربين حول المحاور التدريبية المتنوعة للبرنامج التدريبي للمبادرة، مثل القيادة والاتصال والتواصل الفعال، ومهارات التفاوض، وإدارة الأزمات، والحوكمة، وبناء فريق العمل، والتعامل مع الجمهور، وكيفية الإبداع في بيئة العمل، فضلاً عن توزيع الكفاءات في إدارة ملفات الدولة، وترسيخ العمل المؤسسي.



ولفت محافظ الفيوم إلى أن الدولة المصرية ممثلة في الجهاز التنفيذي، لها مستهدف استراتيجي هو بناء الإنسان المصري وتأهيل الموظف الحكومي للوصول به إلى المهنية والاحترافية، مشيداً بجهود الدولة في تطبيق الشمول المالي، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، من خلال التدريب المستمر، وتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي, والتعليم عن بعد لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، مؤكداً حرص المحافظة على إتاحة فرص تدريبية لموظفيها للمساهمة في تحسين مستوى الأداء، وتطوير منظومة العمل بكفاءة وحرفية.



وأعلن المحافظ عن الإستعانة بعدد من متدربي المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" من العاملين بالمديريات الخدمية، في تشكيل المكتب الفني للمحافظة، وذلك بعد عقد المقابلات الشخصية للمتدربين، ومراعاة التخصصات المختلفة، موضحاً خطة عمل المكتب الفني، وآليات العمل تحت مظلة واحدة، لإعداد خطة متكاملة للمحافظة، والمشاركة في اتخاذ القرار.



فيما أشار الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أن برامج الأكاديمية تهدف إلى صقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعليم مهارات التواصل والتعامل مع الجمهور، وكيفية إدارة فريق العمل، وتوحيد لغة الخطاب، الأمر الذي يسهم في آداء العمل بكفاءة ويعود بالنفع على عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

