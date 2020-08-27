محافظ الشرقية : إنشاء مبني الإدارة التعليمية و7 مدراس بالإبراهيمية بتكلفة 43 مليون

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء وتطوير مبني الإدارة التعليمية و 7 مدارس بمركز ومدينة الإبراهيمية، بتكلفة اجمالية 43 مليون و 573 ألف جنية مشيراً إلي أنه جاري تنفيذ عدد 118 مشروع لانشاء وتطوير 114 مدرسة تضم 2049 فصل دراسي و 4 إدارات تعليمية بتكلفة 987 مليون و 319 ألف جنيه.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً ‏للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وخاصة بقطاع التعليم ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديده وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الاجواء المناسبة .

شدد المحافظ على مدير هيئة الأبنية التعليمية بالزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الاعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافه الاعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة , مؤكدا علي ضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لاجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بمواقع عملهم وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والزام العمال بارتداء الكمامات الواقية خلال اوقات العمل بالاضافة إلي إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا علي صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين ( جديد وتوسعه وإحلال جزئي ) لعدد 7 مدارس لإضافة 110 فصل جديد ‏وبتكلفة 37 مليون و 817 ألف جنيه شملت تلك الأعمال إنشاء جديد لمدرسة ابو عدلان للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 5 مليون و 753 ألف جنية ومدرسة كفر عوض سليمان لاضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون و 157 ألف جنيه ومدرسة الحبش للتعليم الأساسي لاضافة 22 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون و 619 ألف جنيه.

وأعمال توسعة لمدرسة الإبراهيمية الرسمية للغات لإضافة 14 فصل جديد وبتكلفة 2 مليون و 526 ألف جنية، ومدرسة مصطفي كامل الاعدادية بنين لاضافة 13 فصل جديد وبتكلفة 5 مليون و 809 ألف جنيه ومدرسة الشهيد عبد العزيز مصطفي للتعليم الأساسي لإضافة 10 فصول جديدة وبتكلفة 4 مليون و 259 ألف جنيه وإحلال جزئي لمدرسة الطرادية الابتدائية لاضافة 29 فصل جديد وبتكلفة 4 مليون و 694 ألف جنية، بالإضافة إلي إنشاء إداره الإبراهيمية التعليمية بتكلفة 5 مليون و 756 ألف جنيه.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال إنشاء مدرسة بليغ الابتدائية لتوفر 16 فصل ‏دراسي جديد وبتكلفة بلغت 2 مليون و 700 ألف جنية بمركز ومدينة الإبراهيمية.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لمديري مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية المشتركة على المنشآت التجارية والمحال الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قامت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بشن حمله تفتيشية مشتركة على أحد محال تجهيز وجبات الطعام بالمجاورة 32 بمدينة العاشر من رمضان ، وأسفرت عن ضبط 20 كجم شيش طاووق متبل ولحم مفروم ، جاهز للتصنيع ( مجهول المصدر )، وبالكشف الظاهري على المضبوطات تبين أنه لايوجد بها أي تغيير في الخواص والطبيعة من حيث اللون والملمس والرائحة ولكنها غير مدون عليها أي بيانات مما يدل على أنها مجهولة المصدر ، تم سحب عينات من المضبوطات لتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي من عدمه ، وتم تحرير محضر جنح أ د ط أول العاشر ضد صاحب المصنع بمعرفة مديرية التموين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .