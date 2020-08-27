محافظ الجيزة يتفقد أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءتها.. صور

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنفاق ميدان الجيزة والسلالم الكهربائية للتأكد من كفاءة الأنفاق وإستخدام المواطنين لها دون أى معوقات مشدداً على ضرورة إجراء الصيانات الدورية للسلالم الكهربائية وتكثيف خدمات الأمن والنظافة بالأنفاق .

كما استعرض محافظ الجيزة حجرات المراقبة الخاصة بالأنفاق للوقوف على متابعة الحالة العامة بالداخل والخارج وللتأكد من كفاءة كاميرات المراقبة، موجهاً بعدم السماح بوجود أى مخالفات والاهتمام بمستوى النظافة داخل وخارج الأنفاق ورفع أى إشغالات بمحيطها .

أجرى المحافظ جولة بموقف سرفيس ميدان الجيزة موجهاً بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية وتطوير الكافتيريا الملحقة بالموقف لخدمة المترددين عليه وإزالة أحد الأكشاك المتواجدة بمدخل الموقف واستبداله بآخر حضارى داخل الموقف وفقاً للاشتراطات المنظمة لذلك .

ورافقه خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس .

وتابع محافظ الجيزة أعمال تطوير شوارع نبيل الوقاد وعبد الرحيم صبرى بحى الدقى حيث تم التأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام باعلى المعايير فى التنفيذ إستكمالاً للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة لتطوير الشوارع والمحاور الفرعية .

وكان محافظ الجيزة قد تفقد أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لأرصفة المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة حيث شملت أعمال التطوير دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية، حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.