محافظة الجيزة تنتهى من إصلاح أعطال المياه بالدقى والهرم وعودة الخدمة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

انتهت محافظة الجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، من اصلاح عدد من الاعطال والكسور بشبكات المياه بمناطق متفرقة بالمحافظة، منها بالدقي والهرم وكرداسة.

وانتهت المحافظة من إصلاح كسر ماسورة مياه أمام محيط باب كليه التجاره بجامعه القاهرة بالتنسيق مع شركة المياه وهيئة النظافة، وكذلك تم إصلاح كسر بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بنادي الرماي.

وأكدت المحافظة أنه جارى إصلاح خط مياه 1000مم طريق ناهيا بولاق بمدينة كرداسة، ومن المقرر عودة المياه للمناطق المتأثرة خلال ساعتين.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى للخزان اليابانى بنادي الرماية الأمر الذي يترتب عليه ضعف المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وانقطاع المياه بمنطقة كفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والمجزر الآلى باللبينى .

والشركة اذ تاسف عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فانها تبذل قصارى جهدها فى سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة .

ووفرت سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى .