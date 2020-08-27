محادثات السلام بين المسؤولين الأفغان وحركة طالبان تبدأ فى سبتمبر

كابول (رويترز)

قال كبير مفاوضى السلام الأفغان عبد الله عبد الله، فى كابول إن محادثات السلام بين الطرفين المتحاربين فى بلاده ستبدأ فى سبتمبر ، وهى عملية دبلوماسية جوهرية تحتاجها أفغانستان لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو عقدين.

وأضاف عبد الله، وهو سياسى بارز ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، أن المسؤولين الأفغان مستعدون لإجراء محادثات مع طالبان اعتبارا من سبتمبر.

جاءت تصريحاته فى وقت تبدو فيه فرص إجراء محادثات السلام بين طرفى الحرب غير مشجعة بسبب مسألة الإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان.

ويدفع فريق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الطرفين لتسوية خلافاتهما والجلوس إلى طاولة التفاوض، بما يمهد الطريق لإنهاء أطول الحروب التى خاضتها بلاده.