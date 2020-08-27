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مجلس جامعة بنها خلال تكريم عميد هندسة شبرا: قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:39 م
مجلس جامعة بنها خلال تكريم عميد هندسة شبرا: قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال تكريم عميد هندسة شبرا
القليوبية إبراهيم سالم

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كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقدم السعيد وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور رجب مجاهد على ما قدمه للجامعة وكلية الهندسة بشبرا خلال مسيرته العلمية، مؤكدين أنه قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال توليه عمادة الكلية.

 

تكريم عميد هندسة شبرا

تكريم عميد هندسة شبرا

 

تكريم عميد هنسدة شبرا
تكريم عميد هنسدة شبرا

 

خلال تكريم عميد هندسة شبرا
خلال تكريم عميد هندسة شبرا

 


جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

تكريم عميد هندسة شبرا

هندسة شبرا الخيمة

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