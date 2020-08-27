متشددون يقتلون 4 جنود فى كمين فى مالى

رويترز

قال الجيش في مالي إن أربعة من جنوده قتلوا وأصيب 12 اليوم الخميس بعدما نصب متشددون كمينا لدورية عسكرية لمكافحة الصيد الجائر في منطقة موبتي في وسط البلاد.

وشهدت مالي الأسبوع الماضي انقلابا أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وهو ما تخشى قوى دولية أن يزيد الاضطرابات في البلاد ويقوض المعركة مع المتمردين هناك وفي منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام.

وتنشط جماعات إسلامية متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في المناطق القاحلة في وسط وشمال مالي، وتستخدم تلك المناطق قاعدة لشن هجمات على الجنود والمدنيين في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين ودول أخرى.

وقال الجيش في بيان إنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة التي شهدت الهجوم.