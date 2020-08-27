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"متحدث التضامن" يكشف تفاصيل واقعة تعذيب طفل بمحافظة الإسماعيلية

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:32 م
"متحدث التضامن" يكشف تفاصيل واقعة تعذيب طفل بمحافظة الإسماعيلية وزيرة التضامن
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الوزارة تلقت إخطاراً من مجلس الوزراء بوجود طفل فى محافظة الإسماعيلية تعرض للاعتداء الوحشى من قبل زوج والدته، موضحاً أن الوزارة تفاعلت على وجه السرعة مع الواقعة وذهب المسؤولون بالمحافظة إلى منزل الطفل، واصطحابه إلى المستشفى من أجل توفير الرعاية الصحية له.

وأضاف "العقبى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن تبين لنا فور العثور على الطفل، أن أسرته غير أمينة عليه لأنهم عرضوا حياته للخطر، وتابع: "الأطفال ملك الإنسانية، ونحن أهل وأسرة لأى شخص ليس له أهل .. كافة خدمات الوزارة موجهة لخدمة المصريين".

وأوضح "العقبى"، أن الوزارة تعمل الآن على توفير دار رعاية للطفل، من أجل إعادة تأهيله نفسياً وسيقوم مجلس الوزراء بتوفير العلاج الطبى له، وتابع: "الطفل تعرض لتعذيب وحشى، ويحتاج إلى علاج طبى وتأهيل نفسى ..خاصة وان التعذيب تسبب فى كسور بالعظام وجروح فى الرأس".


وزارة التضامن

اخبار مصر

الاسماعيلية

تعذيب طفلة بالاسماعيلة

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