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مؤشرات انتخابات البيطريين.. تقدم شيرين ذكى فوق السن ومحمد شفيق تحت 15 عاما

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:30 م
مؤشرات انتخابات البيطريين.. تقدم شيرين ذكى فوق السن ومحمد شفيق تحت 15 عاما انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين، المشاركين بانتخابات التجديد النصفى، والتى تم اجرائها أمس الأربعاء، بالنسبة لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، فوق سن 15 عاما، تقدم كل من: الدكتور محمد عفيفى سيف، والدكتورة نبيلة البطراوى، والدكتورة شيرين على ذكى، والدكتور سيد قاسم، والدكتور شفيق وهب الله.
 
وبالنسبة لمقعد عضوية مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، تحت سن 15 عاما، أوضحت المؤشرات، تقدم كل من: الدكتور محمد شفيق، والدكتور أحمد حسين، والدكتور إيمان ماهر.
 
وكانت قد أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء البيطريين،  فوز الدكتور خالد سليم، بمقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، وحسم مقاعد مناطق الجمهورية الـ6، حيث فاز الدكتور محمد أشرف بعضوية النقابة العامة على مقعد القاهرة والجيزة، والدكتور محمد حجازى فوزة، عضو النقابة العامة كعضو قطاع شرق الدلتا، والدكتور أحمد البندارى عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع غرب الدلتا، والدكتور محمد مبروك عضو نقابة عامة ممثلا لقطاع وسط الدلتا، وفوز الدكتور أيمن حلمى بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع شمال الصعيد، والدكتور أحمد خيرى، بعضوية مجلس النقابة العامة عن قطاع جنوب الصعيد.
 
 
 
 
 
 

انتخابات البيطريين

نتائج انتخابات البيطريين

نقيب البيطريين

اخبار مصر اليوم

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