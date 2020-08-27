لص يسرق سيدة عجوز بطريقة وحشية فى شيكاجو.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

وثقت كاميرات المراقبة لقطات تظهر لص يسحب امرأة بعنف تبلغ من العمر 85 عاما، ويضربها على الأرض، وذلك بغرض سرقة حقيبتها خارج مبنى سكني في الحى التجارى مجنيفسنت مايل. وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن الهجوم الجبان وقع بعد الساعة 10:30 صباحًا يوم الثلاثاء الماضى، حيث كانت الضحية تسير بعصا في اتجاه المدخل الخلفي لمبنى التي تتواجد فيه شقتها.



اللص يطرح المرأة العجوز أرضا لسرقة حقيبتها

ويُظهر من خلال فيديو كاميرات المراقبة في مرآب المبنى، رجل يرتدي قبعة بيسبول ويمسك حقيبة بلاستيكية في يده اليسرى، حيث تتبع المرأة المسنة وهي تقترب من الباب وتدخل ويمسك حقيبتها السوداء ويخرجها، مما تسبب في سقوط المرأة للخلف، وارتطام رأسها على الأرض الخرسانية.



المرأة العجوز فى طريقها إلى شقتها السكنية

وأوضح التقرير، أنه نقلت المرأة إلى مستشفى نورث وسترن ميموريال لمعالجتها من جرح في مؤخرة رأسها من المتوقع أن تتعافى خلال الأيام القليلة القادمة، وتقوم شرطة مدينة شيكاجو بسحب فيديو مراقبة إضافي من المنطقة في محاولة للتعرف على منفذ الهجوم واثنين من اتباعه.



المرأة على الأرض مصابة نتيجة اعتداء اللص

يذكر أن مدينة شيكاجو الأمريكية شهدت تصاعدًا دراماتيكيًا في أعمال عنف السلاح والاضطرابات المدنية، فضلاً عن حوادث النهب الأخيرة، حيث كما اجتذب الشوارع الذي تصطف على جانبيه المحلات والمطاعم الراقية حشودًا من المتظاهرين منBlack Live Matters في الأشهر الأخيرة، مع مسيرة أخرى ضد إطلاق النار على جاكوب بليك في ولاية ويسكونسن المخطط لها قريبا.