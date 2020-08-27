كوريا الجنوبية تعلن غلق 3,549 عيادة أُغلقت فى17 مدينة بسبب إضراب الأطباء

وكالات الأنباء

قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ، فى كوريا الجنوبية ، إن 3,549 عيادة من إجمالي 32,787 عيادة أُغلقت في 17 مدينة وإقليما في كل أرجاء البلاد ،أمس الأربعاء ، بسبب إضراب الأطباء العام، ويمثل هذا الرقم 10.8% من إجمالي عدد العيادات في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ، أنه بالنظر إلى أن 2,097 مؤسسة طبية (6.4%) أفادت بأنها ستغلق أبوابها في هذا اليوم، زاد العدد بنحو 1,500.

وقد بدأ الأطباء إضرابا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على خطة الحكومة للإصلاح الطبي مثل توسيع حصص القبول في كليات الطب وبناء كلية طبية عامة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فى مؤتمر صحفي ، أن وزير الصحة أمر الأطباء المتدربين والزملاء الذين يعملون في مستشفيات في سيئول وضواحيها، بالعودة إلى مزاولة العمل على الفور في الساعة 8:00 صباح اليوم، وأكدت الحكومة أنها ستتعامل مع الإغلاق الجماعي للمؤسسات الطبية بشكل صارم.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن وزير الصحة "بارك نونج-هو"، خلال مؤتمر صحفى في المجمع الحكومي بسيئول ، قوله ، إنه إذا رأت كل حكومة محلية أن نسبة العيادات التي تم إغلاقها تزيد عن 10% فيمكن أن توجه أمرًا لتلك العيادات بالعودة إلى مزاولة العمل.

وتخطط وزارة الصحة كجزء من خطة إصلاح القوى العاملة الطبية في البلاد، لتوسيع حصص القبول في كليات الطب بمقدار 4 آلاف على مدى السنوات العشر المقبلة بدءًا من عام 2022، وفتح كلية طبية عامة جديدة حيث تسعى إلى توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة عدد الطلاب المقبولين سنويا في كليات الطب إلى 3,458 في الفترة 2022-2031 من 3,058 حاليا، وفقا للخطة.

وكان الرئيس الكورى الجنوبي مون جيه-إن ، وجه أمس الأربعاء ، تعليماته للحكومة بالتعامل بقوة مع إضراب الأطباء في جميع أنحاء البلاد حسبما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ مين-سوك ، ودعا مون إلى تشغيل نظام الرعاية الطبية الطارئة بشكل فعال حتى لا يحدث فراغ في الخدمات الطبية، جنبا إلى جنب مع استمرار الجهود لإقناع الأطباء عبر الحوار بالعودة إلى مزاولة العمل. وجاءت تصريحات مون بعد أن دخل الأطباء في إضراب على مستوى البلاد في وقت سابق من اليوم لمدة 3 أيام احتجاجا على خطة الحكومة للإصلاح الطبي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بصورة حادة مؤخرا. واتخذت الحكومة الكورية الجنوبية ردود فعل صارمة ضد إضراب الأطباء من خلال إصدار الأمر بعودة الأطباء العاملين في مستشفيات في سيئول وضواحيها إلى مزاولة العمل.







