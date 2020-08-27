اليوم السابع
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كندا: مليارا دولار للمدارس لفتح أبوابها

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:00 ص
كندا: مليارا دولار للمدارس لفتح أبوابها جاستين ترودو
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، تخصيص 2 مليار دولار لمساعدة المقاطعات والأقاليم على إعادة فتح مدارسها في الثامن من الشهر المقبل رغم ارتفاع أرقام الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال ترودو في بيان، إن هذا التمويل يهدف لضمان سلامة الطلاب والموظفين طيلة العام الدراسي، مبينا أن التمويل سيدعم مساحات التعليم المكيفة وتحسين التهوية وزيادة النظافة، ونظافة اليدين، وشراء معدات الوقاية الشخصية ولوازم التنظيف .

كما أعلن ترودو عن تخصيص 112 مليون دولار لدعم التدابير الخاصة التي يتخذها السكان الأصليون في البلاد من أجل ضمان العودة الآمنة للدراسة، وقال، "مع إعادة فتح مدارسنا وإعادة تشغيل اقتصادنا سنواصل العمل لحماية صحة وسلامة جميع الكنديين".


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