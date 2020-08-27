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كشف لغز العثور على جثة مزارع داخل منزله في شبين القناطر .. ذبحه صديقه

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:18 م
كشف لغز العثور على جثة مزارع داخل منزله في شبين القناطر .. ذبحه صديقه جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مزارع عثر عليه مذبوحا داخل حظيرة مواشى فى شبين القناطر، حيث كشفت التحريات أن الحادث ليس بدافع السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه نشبت بينهما خلافات شخصية فقام المتهم بذبحة بسكين وفر هاربا، وألقى القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد سيد محمد مامور مركز شبين القناطر، تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص يدعى "ج ا" 28 سنه مذبوحا من الرقبة فى منزلة بقرية الشيخ سند دائرة المركز.

تم إخطار اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين من التحريات أن القتيل يقيم بمفرده بعد أن طلق زوجته وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وقام فريق البحث برئاسة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شبين، بفحص علاقات المجنى عليه حيث تم التوصل إلى أن أخر شخص كان يجلس مع القتيل يدعى " ه م خ " 23 سنة مزارع، وأنه نشبت بينهما خلافات شخصية منذ فترة فاستغل المتهم جلوس المجنى عليه بمفرده فى حظيرة مواشى بمنزله، وأثناء نومه استل سكينا وقام بذبحه من الرقبة وفر هاربا، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم فى الواقعة.

 


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