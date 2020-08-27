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كامالا هاريس تحتفى بمرور 100 عام على يوم المساواة للمرأة الأمريكية

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:22 ص
كامالا هاريس تحتفى بمرور 100 عام على يوم المساواة للمرأة الأمريكية نائبة جو بايدن
كتب محمد سعودي

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تزامنا مع مرور 100 عام على حصول المرأة على حقها في التصويت بالولايات المتحدة، احتفت السيناتور كامالا هاريس، نائبة جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، بيوم المساواة للمرأة، مؤكدة على أهمية مشاركتهن في التصويت ومواصلة نضالهن.

وكتبت السيناتور كامالا هاريس عبر حسابها الرسمي على تويتر :"في يوم المساواة للمرأة ، فإن أفضل طريقة لتكريم أجيال النساء اللواتي مهدن الطريق - لنا جميعًا - هي التصويت، ومواصلة نضالهن حتى يتمكن جميع الأمريكيين من فعل الشيء نفسه، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو العمر أو القدرة أو الرمز البريدي".

وتحتفل الأمريكيات في يوم 26 أغسطس من عام، بيوم المساواة للمرأة، الذي يصادف ذكرى حصول المرأة على حق التصويت في الانتخابات لأول مرة عام 1920.

100 عاما مرت على حصول واحد من أهم التغيرات فى السياسة العالمية، حيث تم التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكى، فى 26 أغسطس 1920، وبموجبه حصلت المرأة على حق التصويت فى الانتخابات، الذى تم بعد ذلك تحديده ليكون يوم المساواة بالرجل.

وينص التعديل الـ19 فى الدستور الأمريكية على أنه "لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطنى الولايات المتحدة من حق الانتخاب أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب جنسهم".

وقبل هذا التاريخ كانت النساء فى الولايات المتحدة وأغلب دول العالم بعيدة كل البعد عن عالم الحياة السياسية، فليس لهن حق التصويت أو حتى الوصول لأى من المناصب فى مجالات تتعلق بالسياسة أو القانون والقضاء، فهن بالفعل كن مواطنات من الدرجة الثانية فى بلادهن وبدرجة كانت تقترب من العبيد والرقيق قبل إلغاءه فى التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكى 1865 بعد شوط طويل من الحرب الأهلية وخاصة فى ولايات الجنوب .

 

 


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