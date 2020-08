كامالا هاريس تحتفى بمرور 100 عام على يوم المساواة للمرأة الأمريكية

تزامنا مع مرور 100 عام على حصول المرأة على حقها في التصويت بالولايات المتحدة، احتفت السيناتور كامالا هاريس، نائبة جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، بيوم المساواة للمرأة، مؤكدة على أهمية مشاركتهن في التصويت ومواصلة نضالهن.

On Women’s Equality Day, the best way to honor the generations of women who paved the way—for all of us—is to vote, and to continue their fight for all Americans to be able to do the same, no matter their gender, race, age, ability, or zip code. Text VOTE to 30330 to get started.