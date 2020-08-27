كاتب سعودى يفضح انتهاكات قطر لحقوق العمال ويرصد أسباب وفيات العمالة

كتب محمد عبد العظيم

قال منيف عماش الحربى الكاتب والمحلل السياسى السعودى، إن الانتهاكات القطرية ضد العمالة لم تتوقف منذ عام 2011، والأمر لم يعد قاصرا على منشآت كأس العالم 2022 فقط، مشيرا إلى أن الدوحة تتعامل مع هذا الملف بشكل سيئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك قناة ألمانية كشفت عن هذه الانتهاكات، لافتا إلى أن الوفيات لم تتوقف من العمالة المهاجرين بسبب استمرار السياسات القطرية السلبية فى التعامل مع هذه العمالة.

وشدد على أن قطر لم تلتزم بأى وعود لتسحين ظروف حياة العمالة الوافدين، ولم تنفذ مناشدات المؤسسات الدولية، مشددا على أن العديد من المؤسسات الأوروبية وغيرها لم تمارس الدور المنوط منها من أجل وقف هذه الانتهاكات القطرية.

ولفت إلى ان ملف دعم قطر للإرهاب، وملف حصولها على حق تنظيم كأس العالم يحتاج إلى إعادة نظر لآن هناك بعض التقاعس تجاه هذا الأمر، مشددا على أن حصول قطر على تنظيم كأس العالم لم يكن شريفا وكان هناك تجاوزات.