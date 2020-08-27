اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات التحالف العربى تعترض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه نجران

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:24 م
قوات التحالف العربى تعترض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه نجران قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، اعتراض صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران ، فى المملكة العربية السعودية ، مشيرة الى  الميليشيات الحوثية تواصل زرع الألغام البحرية عشوائيا، لعرقلة الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل 3 صيادين  بالبحر الأحمر.

ومن جانب آخر أعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، مقتل 3 صيادين وإنقاذ 3 آخرين بعد انفجار لغم بحري حوثي في قاربهم بالبحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة 02:00 من فجر يوم الحالي "نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة انفجار لغم بحري". وتابع أن "قارب الصيد كان على متنه ستة صيادين من الجنسية المصرية تم إنقاذ ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".

كما بيّن العقيد المالكي أن "استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية يمثل تهديداً حقيقياً لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

إلى ذلك، أكد "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغماً بحرياً قامت الميليشيا الحوثية بزراعتها ونشرها عشوائياً بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر". 


تحالف دعم الشرعية

دعم الشرعية

التحالف

اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف مولت قطر الإرهاب فى اليمن والسودان وأفريقيا؟

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:02 م

الصحافة العربية اليوم.. مساعدات السعودية تعم اليمن وتعالج السوريين.. إعداد استراتيجية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالإمارات.. حكومة الكويت تواجه حفلة استجوابات بمجلس الأمة.. البحرين:السلام خيار استراتيجي

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:28 م

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة جهود السلام فى البلاد.. رئيس الوزراء اليمنى: تصعيد المليشيات مؤشر واضح على رفضهم لجهود السلام.. ووزير إعلام اليمن يعتبر الحوثيين والقاعدة وجهان لعملة واحدة بعد تفجير البيضاء

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 06:30 م

وزير إعلام اليمن يعتبر الحوثيين والقاعدة وجهان لعملة واحدة بعد تفجير البيضاء

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:53 م

أصابع الاتهام تشير للحوثيين بدعم الإرهابيين.. وزير خارجية اليمن يتهم الحوثى بخداع الرأى العام بزعمه مواجهة داعش والقاعدة.. ووزير الإعلام اليمنى يؤكد التنسيق بين المليشيات والجماعات الإرهابية لقتال الجيش

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة