اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قناة الجزيرة تتبنى إعلاما قائما على تعزيز الكراهية ودعم التطرف.. فيديو

الخميس، 27 أغسطس 2020 03:03 م
قناة الجزيرة تتبنى إعلاما قائما على تعزيز الكراهية ودعم التطرف.. فيديو الجزيرة
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام، إن قناة الجزيرة منذ تأسيسها من قبل النظام القطرى منذ ما يقرب من ربع قرن، وهى تسعى لمساعدة تيارات الإسلام السياسى، وتتبنى إعلامًا قائمًا على تعزيز الكراهية ومعاداة التسامح ودعم الإرهاب، من خلال عناصر اخوانية موجودة داخل القناة.

وأضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الأداء غير المهنى الذى تتعامل معه الجزيرة هو أسلوبها منذ أن بثت قنواتها، لافتا إلى أن هذه القناة تسعى لإسقاط دولا وظهر هذا الأداء خلال أحداث ثورة يناير، وبالتحديد يوم 28 يناير



وأوضح، أن الجزيرة تستهدف مصر بشكل خاص، بحجم تمويل كبير من خلال إنشاء قناة مخصصة كان اسمها "الجزيرة مباشر مصر" لمتابعة مصر بشكل خاص وظلت تتابع الأحداث فى مصر عن كثب خلال عام حتى عام 2013.

 

وأشار إلى أن موضوعات "الجزيرة" كانت قائمة على موضوع زعزعة الدولة وخلق شخصيات مناهضة وخلق حرب إعلامية تؤدى إلى التشكيك، وضرب الروح المعنوية وإيجاد نوع من التفرقة بين عنصرى الأمة فى مصر، والسنة الشيعة فى دول أخرى وهكذا، والاعتماد على الجانب النفسى من خلال بث الشائعات والأكاذيب، ولا يتقصر الأمر على مصر فقط، وتسعى إلى اللعب على الأوتار الدقيقة


الجزيرة

قناة الجزيرة

اكاذيب قناة الجزيرة

اكسترا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اعترافات من داخل الإخوان تكشف آلية الإدارة المشبوهة لإعلام تميم بن حمد.. رامى جان: العاملون يتجسسون على زملائهم.. ومنشق عن التنظيم: يخرقون القانون ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية.. والجزيرة منبر الأكاذيب

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:00 م

قاض منشق عن الإخوان يصف قناة الجزيرة بعاصمة الظلام ومنبر الأكاذيب

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:40 م

عالم أزهرى: لا يوجد استقلال للقرار القطرى.. والجزيرة تفتقد المصداقية

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:32 ص

"المواجهة" يكشف التاريخ الأسود لـ"وضاح خنفر" مع قناة الجزيرة الإرهابية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 11:02 م

باحث خليجى يكشف لـ"إكسترا نيوز" دور قناة الجزيرة فى نشر الإرهاب بالمنطقة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة