قطار المحاكمات.. محاكمة هشام جنينة وشيرى هانم وسما المصرى

كتب إيهاب المهندس ـ أحمد حسنى

تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، 27 أغسطس 2020، نظر العديد من الدعاوى المهمة، ولعل أبرزها محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة، والحكم على سما المصرى بتهمة سب ريهام سعيد.

محاكمة هشام جنينة

تنظر جنح القاهرة الجديدة، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة.

وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس" هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.

الحكم على سما المصرى فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

تنطق محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الخميس، بحكمها على سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

وحصل "اليوم السابع" على أمر إحالة المتهمة سامية أحمد عطية، الشهيرة بـ"سما المصرى" فى القضية رقم 535 لسنة 2020، والمتهمة فيها سما المصرى بسب وقذف الإعلامية "ريهام سعيد".

وأوضح أمر الإحالة الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، قامت فى غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالاتهامات التالية:.

محاكمة "شيرى هانم" ونجلتها زمردة فى التحريض على الدعارة

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، تأجيل محاكمة المتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، ونجلتها " زمردة"، بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيري هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.