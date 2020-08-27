قاضٍ أمريكي يوقف تنفيذ حكم إعدام بسبب "روشتة دواء"

كتبت: نهال أبو السعود

أوقف قاضٍ فيدرالي في ساعة مبكرة من صباح الخميس قرار وزارة العدل لإعدام رجل أدين باغتصاب وقتل طفلة من كنساس تبلغ من العمر 10 سنوات ، قبل يوم من الموعد المقرر لإعدامه.

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن قاضي المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان حكم ضد وزارة العدل بحكم أنه يجب على الحكومة الفيدرالية الحصول على وصفة طبية لاستخدام عقار بنتوباربيتال وهو العقار المستخدم في تنفيذ حقنة قاتلة.

تم تنفيذ جميع عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة الفيدرالية في عام 2020 باستخدام ادوية وعقارات طبية حيث كافحت السلطات الإصلاحية في جميع أنحاء البلاد لسنوات للحصول على الأدوية المستخدمة في الحقن المميتة.

كتب تشوتكان، وفقًا لأسوشيتد برس: "تحظر المحكمة بموجب هذا على المدعى عليهم إعدام كيث نيلسون إلى أن يفيوا بمتطلبات قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي FDCA".

حُكم على كيث دواين نيلسون، 45 عامًا، بالإعدام في عام 2002 لاختطاف فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات واغتصابها وقتلها، وظل ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه لما يقرب من عقدين من الزمن حيث استأنفت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا تنفيذ أحكام الإعدام للمرة الأولى في ما يقرب من 20 عامًا.

جادل المحامون الفيدراليون بأن البنتوباربيتال لا ينبغي أن يخضع لمتطلبات الوصفة عند استخدامه في الحقن المميتة.

من المرجح أن يضع حكم يوم الخميس عقبة رئيسية في طريق المزيد من عمليات الإعدام الفيدرالية ، حيث تثني المجالس الطبية في جميع أنحاء البلاد الأطباء عن المشاركة في عمليات الإعدام بالحقنة المميتة.

وبحسب ما ورد ستستأنف إدارة ترامب الحكم، حيث كان إعدام نيلسون سيكون الخامس هذا العام منذ تحرك وزارة العدل لاستئناف عمليات الإعدام و من المقرر حتي الآن تنفيذ الحكم في اثنين آخرين حاليًا لشهر سبتمبر.